En tragedie har ramt svensk fodbold kort inden den første kamp i sæsonen.

I forbindelse med søndagens opgør mellem GAIS og Brommapojkarna i Allsvenskan kollapsede en tilskuer kort før kampstart på tribunen på det gamle Ullevi stadion i Göteborg.

»Vi har desværre haft et akut sygdomstilfælde ved dagens kamp, ​​cirka en halv time før kampstart, og vil derfor gerne informere om, hvad vi ved lige nu.«

»På en af ​​vores tribuner blev en person ramt af akut sygdom. Hjælpsomme tilskuere begyndte med det samme hjerte-lunge-redning, og to af GAIS' holdlæger var meget hurtigt på stedet udstyret med hjertestartere og tog over,« skrev GAIS efterfølgende på klubbens hjemmeside.

GAIS bekræfter mandag, at tilskuerens liv ikke stod til at redde.

»Det er helt forfærdeligt, at sådan en dag, der skulle være en dag med utrolig glæde og en dag, som vi virkelig har længtes efter, ender sådan. Det er forfærdeligt, at sådan noget sker, og vi sender alle vores tanker til denne persons pårørende og nære,« siger Szofia Jakobsson, der kommunikationschef for GAIS, til klubbens hjemmeside.

Kampens afvikling blev ikke påvirket af den tragiske hændelse.

GAIS endte med at tabe med hele 0-4 til gæsterne fra Brommapojkarna i sæsonpræmieren.