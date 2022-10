Lyt til artiklen

De var kendt som et af verdens største powerpar.

Tidligere i år afslørede Shakira sin mand, FC Barcelona-spilleren Gerard Piqué, i utroskab, og nu er fodboldstjernen flyttet fra familien.

Og der er angiveligt kold luft mellem de to. Det skriver The Sun, som var med, da deres fælles søn skulle spille en baseballkamp.

Den britiske avis fangede det tidligere par siddende langt væk fra hinanden i noget, de kalder at sidde akavet langt væk fra hinanden, mens de så sønnen Milan i aktion.

På intet tidspunkt udvekslede de to personer et ord undervejs.

Den 35-årige Barcelona-forsvarsspiller Piqué og popidolet Shakira gik fra hinanden i juni efter 12 år sammen. Det skete, efter at Gerard Piqué havde været Hips Don't Lie-sangerinden utro.

Af hensyn til Milan og deres anden søn, Sasha, hævdes det, at parret forsøger at forblive venner.

Og ifølge det spanske medie Marca ser det ud til, at de to forældre skal mødes i retten for at afgøre forældremyndigheden over deres børn samt deres ejendele.

Og det er her, at sangerinden mener, hun mangler nogle ejendele, der står på Piqués kontor.

»Shakiras Grammys står stadig udstillet der, og han har ikke givet dem tilbage til hende,« siger pressefotografen Jordi Martin.

Piqué og Shakira mødte hinanden i 2010 under indspilningerne til VM-hittet 'Waka Waka (This Time for Africa)'.

Siden har Piqué trukket overskrifter, efter det kom frem, at han har fundet kærligheden i den 23-årige Clara Marti. De to blev kædet sammen, da tv-programmet Socialité fangede dem på kamera ved en musikfestival.