Kokken Per Thøstesen har været en del af fodboldlandsholdet siden 2002, og han har blandt andet deltaget i fem slutrunder.

Og i den periode er der sket en stor udvikling med den mad, som de danske stjerner indtager.

Det fortæller Per Thøstesen i et interview med Euroman.

Her afslører han, at der i begyndelsen af hans tid på landsholdet var efterspørgsel på flere usunde ting, end tilfældet er i dag.

Foto: Anne Bæk

»I gamle dage gav Stig Tøfting, Thomas Gravesen eller Brian Steen Nielsen mig altid en lammer, hvis der ikke var ristede løg eller spegepølse klar på bordet. Meget har forandret sig med årene,« siger kokken til Euroman.

Og selv har Per Thøstesen været med til at skrue ned for mængden af pasta og fået afskaffet den brunsviger, som på et tidspunkt var obligatorisk under landsholdssamlingerne.

På det nuværende landshold har spillerne dog et noget større fokus på at indtage den rigtige mad. Og enkelte af dem læner sig endda op ad kategorien ‘madnørder’, siger landsholdets kok.

»Kasper Schmeichel går i det hele taget meget op i mad. Og han er dygtig til at lave det. Han kan fx finde på at skrive til mig for at få en afklaring på, hvad det er, jeg putter i min vinaigrette. Senest snakkede vi om, hvor godt det er at bruge dijonsennep i sin vinaigrette. Det er skægt, sådan noget, synes jeg,« lyder det fra Per Thøstesen.