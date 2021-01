Martin Braithwaite har kæmpet sig op som Barcelonas foretrukne frontmand, men han kan måske snart se frem til endnu hårdere konkurrence.

Det er den besked, som Barcelona-træner Ronald Koeman sender med sit nyeste ønske til ledelsen i den catalanske storklub. Han vil have sig en ny angriber.

»Vi savner en 9'er (spidsangriber, red.) i de her kampe, men det har intet at gøre med Antoines udskiftning. Vi har mange kampe, og vi har brug for alle spillere. Vi har fra starten af sæsonen sagt adskillige gange, at vi har brug for en på toppen til at skabe mere konkurrence og flere mål - mere effektivitet - men det afhænger af flere ting,« siger Ronald Koeman ifølge Goal.com.

Martin Braithwaite har startet inde i 10 af Barcelonas seneste 11 kampe i La Liga og Champions League. Her er det blevet til fem danskermål.

Foto: PAU BARRENA Vis mere Foto: PAU BARRENA

Men Barcelona-træneren mangler stadig flere kasser fra sit hold, siger han efter 1-0-sejren over Huesca søndag.

Og det kan komme med en ny angriber.

»Jeg stoler på alle spillere i vores trup, men hvis vi vælger at bruge tre midtbanespillere, er der plads til tre angribere. Sammen med Leo satser vi på at have en med gode dybdeløb som Dembele, og så skal vi vælge mellem Martin og Antoine Griezmann på toppen, og Martin har gjort det,« siger Koeman.

Ronald Koeman, Martin Braithwaite og Barcelona får en ny mulighed for at imponere allerede onsdag, når de drager til Bilbao for at møde Athletic i La Liga.