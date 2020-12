Martin Braithwaite er brandvarm lige for tiden.

Og det er ikke gået Barcelona-træner Ronald Koemans næse forbi - o hollænderen er nu ude med en buket roser til den danske landsholdsspiller.

Martin Braithwaite startede inde for Barcelona for første gang i denne La Liga-sæson, og det kvitterede han med at score det første mål i 4-0 sejren over Osasuna søndag.

Koeman var særdeles godt tilfreds med især Braitwaithes arbejdsindsats i kampen:

»Vi havde mere brug for en nummer ni mod midtstopperne og for at finde mere plads mellem kæderne som står kompakt bagtil. Martin arbejder rigtig godt,« siger Ronald Koeman ifølge goal.com

Flere store sportsmedier i blandt andet Spanien har også rost Braitwaite for sin indsats i de sidste par kampe.

Blandt andet roser den catalanske sportsavis, Mundo Deportivo, Braithwaites evner til at score mål:

»Jobbet som ren 9'er er ikke for alle. Man skal træne meget. Og hans statistik i denne sæson siger alt. Han har scoret i de to kampe, hvor han var i startopstillingen og har scoret tre mål på 195 minutter, hvilket svarer til et mål hver 65. minut. Med det gennemsnit i fødderne ville andre stjerner få enorm ros,« fremgår det.

»Han er inde i et stort øjeblik og har besvaret Koemans tillid.«

Barcelona møder onsdag Ferencvaros på udebane i Champions League.