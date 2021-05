Lionel Messis kontrakt med FC Barcelona udløber til sommer, og argentinerens fremtid er endnu ikke afklaret.

Hvem skal score mål for FC Barcelona, hvis Lionel Messi forlader klubben, når han kontrakt udløber til sommer?

Det spørgsmål stiller Barcelona-cheftræner Ronald Koeman ifølge nyhedsbureauet Reuters, efter at den catalanske klub søndag missede muligheden for at vinde det spanske mesterskab i år.

Det skete, da holdet på hjemmebane tabte 1-2 til Celta Vigo, efter at Messi ellers bragte Barcelona foran i første halvleg.

- Jeg håber ikke, at Messi har spillet sin sidste kamp på Camp Nou. Han er stadig den bedste spiller i verden, og han viste os igen i dag (søndag, red.), at det er umuligt at spille uden ham.

- Han har scoret 30 mål (i ligaen i denne sæson, red.). Han har givet os så mange point i så mange år. Vi vil gerne have, at han bliver, men det er op til ham.

- Men hvis han ikke er i klubben, hvem skal så score målene for os?, spørger Koeman.

Lionel Messi har spillet i Barcelona i hele sin karriere. Han har scoret 671 mål for klubben i 777 kampe.

Der resterer en spillerunde i La Liga. Her kæmper Atlético Madrid og Real Madrid om mesterskabet.

/ritzau/