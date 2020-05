Et sus er gået igennem de hollandske fodboldhjerter, efter landstræner Ronald Koeman søndag blev indlagt på hospitalet med hjerteproblemer.

Den tidligere holdkammerat med Michael Laudrup i Barcelona er efter et lille indgreb ude af hospitalet, og han sætter nu ord på sin oplevelse.

'Sikke en frygt, jeg fik i sidste weekend. Mig, men især min familie og venner. Heldigvis hjalp lægerne på AMC-hospitalet mig hurtigt og fænomenalt. Jeg er dem meget taknemmelig. Som et resultat af sådan en begivenhed bliver du klar over, hvad der virkelig betyder noget i livet,' skriver den 57-årige træner på Instagram og fortsætter:

'Det har været vidunderligt for mig at se så mange mennesker blive berørt over denne kendsgerning. Jeg har modtaget mange kærlige beskeder. Både fra kendte mennesker i fodboldverdenen og klubber samt fra helt ukendte mennesker. Det har løftet mit humør, og jeg vil gerne takke alle!,' tilføjer han og afslutter sin besked med at fortælle, at han er ved at komme sig.

Koeman er ude af hospitalet. Foto: David Klein Vis mere Koeman er ude af hospitalet. Foto: David Klein

'Lige nu har jeg det godt. Hvilket betyder, at jeg kan se på det hele med en masse energi, så snart bolden ruller igen. Igen: tak til alle jer, der har støttet mig. Vi ses snart igen!,' skriver han og signerer med sit navn.

Ronald Koeman har siden seniorkarrierens start i 1980 været i topfodbold næsten uafbrudt.

Siden 2018 har han været landstræner og skulle på det her tidspunkt have lagt de sidste hænder på sit hold til EM, men med coronakrisen har han som bekendt fået et år mere til at forberede sig i.

Et år, han helt sikkert godt kan bruge efter de seneste hjerteproblemer.