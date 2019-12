Der var ikke meget kærlighed i lokalet.

Der var faktisk mest af alt en decideret mat stemning i Malmö-lejren, som afsluttede et ellers 30 minutter langt pressemøde på en tredjedel af tiden.

Og da spørgsmålet om FC Københavns bejleri til Rosenberg for år tilbage landede på bordet foran den afgående svenske angriber, blev det også besvaret med en kølig afvisning.

»Jeg ved, at der var en interesse. De var interesserede og sagde det til Martin (agent Martin Dahlin, red.), Martin sagde det til mig, og jeg sagde, at jeg ikke var interesseret. At jeg ville hjem. Jeg var ganske tydelig omkring det. Når jeg først skulle hjem, var det til Malmö,« sagde Markus Rosenberg.

Markus Rosenberg siger farvel til hjemmepublikummet i Malmø efter kampen mod Dynamo Kiev. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT Vis mere Markus Rosenberg siger farvel til hjemmepublikummet i Malmø efter kampen mod Dynamo Kiev. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT

Han og Malmö FF lader op til den 38-årige angribers allersidste kamp og Malmö FF’s sidste kamp i Europa League-gruppen torsdag aften i Telia Parken. Svenskerne har brug for en sejr for at gå videre, hvis ikke deres skæbne skal overlades til et Dynamo Kiev-benspænd.

Derfor skal svenskerne altså bruge et bedre resultat end 1-1, som det endte i den første kamp på netop Markus Rosenbergs udligning. Efter den kamp sagde den svenske angriber, at han havde forventet mere af FC København.

Og det uddybede han også dagen inden den store kamp i Telia Parken.

»Jeg mente, at jeg ikke havde så godt styr på dansk fodbold. Og eftersom at FCK har domineret så meget i dansk fodbold og ude i Europa, troede jeg, at de ville være mere spildominerende, end de var.«

Markus Rosenberg efter scoringen mod FCK i den første Europa League-kamp mellem de to hold. Foto: ANDERS BJURO Vis mere Markus Rosenberg efter scoringen mod FCK i den første Europa League-kamp mellem de to hold. Foto: ANDERS BJURO

»Så jeg reagerede mere på den type fodbold, som de spiller. De er utroligt stabile, men jeg troede også, at de ville være lidt mere på bolden. Men det er ikke sikkert, det bliver det samme i morgen selvfølgelig. De er utroligt stærke hjemme,« siger Rosenberg.

For danskere er det specielt, at Markus Rosenberg pensioneres på den bane, hvor han for 12 år siden havde minimum en birolle, da Christian Poulsen gav ham et slag, og han faldt sammen i det danske felt.

Det endte med en baneløber og et dansk skrivebordsnederlag, og det virker da også til, at det har noget større betydning for danskerne, end det har for den 38-årige svensker.

Den eneste specielle er landskampen. Det var specielt. Danmark mod Sverige. 3-3. Slaget. Ham, som løb på banen. Og det sluttede med, at vi vandt 3-0, lød det tørt fra Rosenberg.