Champions League-finalen i Paris er blevet udsat til 21.36 af sikkerhedsmæssige årsager.

Telegrammet er gennemskrevet efter nyt kickoff er meddelt.

Liverpool og Real Madrid skulle have skudt årets Champions League-finale i gang klokken 21.

Men opgøret blev i første omgang udsat til 21.15, og senere blev der lagt først et kvarter og siden seks minutter til, så kickoff nu står til at blive foretaget 21.36.

Både Liverpool FC og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har skrevet om udsættelserne på deres Twitter-profiler.

Hverken klubben eller Uefa skriver præcist om årsagen til udsættelsen, men på sociale medier har flere postet billeder af betydelige køer uden for stadion.

Det peger på, at ikke alle tilskuere endnu er kommet ind på Stade de France i Paris, der er vært for finalen.

På stadion er det over højttalerne blevet meddelt, at udsættelsen sker af 'sikkerhedsmæssige årsager,' skriver Reuters.

På storskærmen på Stade de France bliver forsinkelsen begrundet med 'sent ankommende fans'.