Brøndby sender forsvarsspilleren Jens Martin Gammelby til norske HamKam.

Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside.

B.T. kunne i 2018 fortælle, at Brøndby betalte 11 mio. til Silkeborg for at få fat på backen.

Dengang fik han en fem-årig aftale, men nu skal han videre et halvt år før tid.

Tiden i Brøndby endte desværre som et flop for den agrebsivrige Gammelby.

»Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til alle, jeg har mødt på min vej i Brøndby. Mine år i Brøndby IF har for mit vedkommende budt på sejre og nederlag, både som hold og personligt. Det er ikke altid nemt, når vejen ikke er snorlige, men jeg er stolt over at have repræsenteret Brøndby IF og de mange gode oplevelser, jeg har haft.,« siger Gammelby og takker klubbens fans for opbakningen.

Han har både været på leje i polske Miedź Legnica og Lyngby i løbet af de sidste år.

»Jens Martin har fået en god mulighed i norsk fodbold, og det skifte vil vi ikke stå i vejen for. Vi vil gerne takke Jens Martin for sin indsats i klubben igennem de seneste fire sæsoner, og alle i klubben ønsker ham alt det bedste i fremtiden,« siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.