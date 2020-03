EM på hjemmebane. Noget spillere og fans i tusindvis har glædet sig til. Men der bliver ikke nogen stor fodboldfest i København til juni.

Og nu hvor EM er rykket til sommeren 2021, er det ikke sikkert, at København bliver værtsby for den store begivenhed.

»Vi har alle glædet os til at holde en kæmpe fodboldfest i København og i resten af Danmark, og vi vil gerne være med i 2021. Vi bliver dog nødt til at undersøge, hvad der er muligt, både i forhold til Parken, hoteller og resten af det kæmpe set-up, det er at afholde fire kampe i en EM-slutrunde. Vi ønsker en ansvarlig og bæredygtig løsning,« siger DBU-formand Jesper Møller i en pressemeddelelse.

Det var tirsdag eftermiddag, det blev slået fast, at fodboldslutrunden bliver rykket som følge af den coronavirus, der lige nu hærger verden over. Det betyder, at EM i fodbold bliver afholdt i juni og juli 2021.

Noget der også betyder, at Uefa nu skal afklare, om alle de 12 Euro 2020-værstbyer skal være værter i 2021 også, skriver DBU. Lige nu er udgangspunktet, at der stadig skal være 12 værtsbyer, når EM afvikles.

At årets EM ikke bliver afviklet som planlagt, kan Jesper Møller godt forstå.

»Vi står i en historisk krise i Danmark og i det meste af Europa, som selvfølgelig også påvirker fodbold og anden idræt. Vi bakker fuldstændigt op om regeringen og myndighedernes tiltag den sidste tid og har derfor også truffet de fornødne tiltag i fodboldens verden,« siger Jesper Møller til DBU's hjemmeside og fortsætter:

» Derfor må vi også erkende, at det vil være uansvarligt at afvikle en EM-slutrunde med tusindvis af fans, der rejser på tværs af landegrænser og holder fodboldfest både på og udenfor stadions. Det er et spørgsmål om safety first, og at folkesundhed til enhver tid er vigtigere end fodbold. Derfor er vi helt enige i UEFA’s beslutning og er tilfredse med, at der er en afklaring for både landshold og klubber,« siger DBU-formanden.

Er du blandt de fans, der har købt billet til EM, bliver disse ikke annulleret, oplyser Uefa. Er man forhindret i at deltage, går pengene heller ikke tabt.

'Uefa vil gerne forsikre eksisterende billetholdere og hospitalityklienter om, at hvis de ikke kan deltage i turneringen i 2021, vil den pålydende værdi af deres billetter og pakker blive refunderet fuldt ud.,' skriver forbundet.

Uefa oplyser, at der indenfor den næste måned kommer mere information omkring tilbagebetalingen.

Rygterne om en udskydelse af sommerens EM har floreret i nogle dage.

Mandag aften kunne B.T afsløre, at Uefa havde afbestil EM-hotellerne i København, og tirsdag morgen kom det så frem, at landsholdet havde valgt at afbooke Hotel Marienlyst i Helsingør.

Åge Hareide har desuden bekræftet, at han er færdig som dansk landstræner.

Nordmandens kontrakt står til at udløbe den 31. juli 2020, og planen var, at EM i 2020 blev hans sidste kampe i spidsen for det danske landshold.