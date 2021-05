Den danske fodboldspiller Nadia Nadim er knust over det tragiske terrorangreb, der ramte en pigeskole i den afghanske hovedstad Kabul.

Angrebet skete søndag, hvor mindst 60 personer mistede livet – heriblandt helt unge piger i alderen 11 til 15 år.

Endnu har ingen taget ansvaret for terrorangrebet, hvor flere bomber sprang i nærheden af en pigeskole i samme øjeblik, som eleverne havde fået fri fra skole.

Den danske landsholdsprofil Nadia Nadim flygtede som 11-årig til Danmark fra Afghanistan, og hun er knust over tragedien, skriver hun på Twitter.

Im so disgusted and heart broken.. how can people be so cruel- attacking a school full of kids KabulSchoolAttack pic.twitter.com/YCd3DB3ATH — Nadia Nadim (@nadia_nadim) May 10, 2021

'Jeg væmmes, og mit hjerte er knust … Hvordan kan folk være så onde – at angribe en skole fuld af børn,' skriver hun.

33-årige Nadim har tidligere fortalt om sin flugt til Danmark. Hendes far blev dræbt af Taleban-styret, og hendes mor og søstre flygtede derfor til Danmark.

Men rejsen dertil var lang.

Først kom de til Italien, og siden med en 40 timer lang lastbilstur, der endte i Danmark.

Foto: CLIVE BRUNSKILL Vis mere Foto: CLIVE BRUNSKILL

»Vi boede i to forskellige flygtningelejre. Den første var som et fængsel, hvor alle kom ind. Vi var der nogle måneder, og det andet sted var vi i otte måneder. Normalt, når folk taler om flygtningelejre, er det ikke gode historier, men det er nogle af mine sjoveste minder. Pludselig kunne jeg være barn igen, og jeg blev vild med fodbold.«

»Jeg er glad for, jeg fik et nyt liv og muligheden for at være mig selv. Hvis jeg var blevet i Afghanistan, tror jeg ikke, jeg havde levet i dag,« har Nadim tidligere fortalt.

Siden har hun skabt sig en stor fodboldkarriere på det danske landshold samt i udlandet, hvor hun i øjeblikket spiller for Paris St. Germain.

Samtidigt har hun læst til læge, hvor hun regner med at gennemføre den sidste den af uddannelsen, når hun er færdig med at spille fodbold.