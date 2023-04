En elendig dag på kontoret.

Det er vel sådan, man bedst kan beskrive Denis Vavros eftermiddag i Parken.

FC København tabte hjemme mod Brøndby, og her spillede slovakken en hovedrolle – og ikke på den gode måde.

I kampens døende minutter koksede Brøndby-backen Sebastian Sebulonsen inde i feltet, og det kostede et straffespark til hjemmeholdet.

Vavro var knust efter kampen.

Bundrutinerede Denis Vavro påtog sig opgaven fra 11-meterpletten, men det fortryder han nok inderligt nu.

For med et sløjt spark og en klasseredning af Mads Hermansen i Brøndby-buret formåede FCK-spilleren ikke at hamre bolden i kassen til 1-1.

Og det gjorde ondt på Vavro.

Efter kampen, der altså endte 0-1 til Brøndby, var slovakken fuldstændig knust, og holdkammeraterne måtte i den grad træde til.

Han fik det ene kram efter det andet, men lige lidt hjalp det – og mon ikke, at den episode kører rundt i hovedet på ham, når han lægger sig på puden senere.

»Jeg har ikke snakket med ham endnu, men et brændt straffe i et derby så sent i sæsonen, det gør selvfølgelig ondt. Og det skal det også gøre,« fortalte FCK-træner Jacob Neestrup kort efter slutfløjt.

