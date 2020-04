KNOCKOUT!

Nordic Entertainment Group (NENT Group) har - med Champions League-forlængelsen - sat Discovery skakmat i den danske tv-krig om sportsrettigheder.

Sådan lyder vurderingen fra én af landets førende sportsøkonomer, Jesper Jørgensen, der er partner i Deloitte.

»Ja, de har på en måde sat Discovery skakmat. Det er den bedste måde at få monopol på uden decideret at få det overdraget,« lyder det.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

NENT Group - der har TV3-kanalerne - meddelte i den forgangne uge, at man havde sikret sig en fireårig forlængelse af Champions League-rettighederne i Danmark.

Og den aftale var så vigtig for NENT, at man valgte rettighederne i Norge og Sverige fra for at have økonomi til at kunne sikre sig retten til fortsat at vise den prestigefyldte fodboldturnering på koncernens danske kanaler.

Det fortalte Anders Jensen, administrerende direktør i NENT Group, mandag til Mediawatch,

»Der har også været en hård budkamp i Danmark, men der gik vi mere aggressivt frem. Vi flyttede nogle penge fra Sverige og Norge for at forsvare Champions League-rettighederne i Danmark,« lød det fra Anders Jensen.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Der er ifølge Jesper Jørgensen ingen tvivl om, at Discovery også gik hårdt efter Champions League-rettighederne - især efter at koncernen har mistet Premier League-rettighederne.

»Det er et rigtigt, rigtigt hårdt slag for dem, at de ikke kan vise hverken Champions League eller Premier League.«

»Det svarer til, at en virksomhed ikke kan have sine to bedste produkter på hylderne ude i butikkerne.

»At have eller ikke at have de rettigheder er som nat og dag for dem,« siger Jesper Jørgensen.

TV-krigen - disse kort har de på hånden Sådan fordeler fodboldrettighederne sig i tv-krigen mellem NENT og Discovery Networks Discovery

Europa League, OL, Superligaen NENT:

Champions League, Premier League, fodbold-EM, Superligaen, eSuperligaen

Han er ikke i tvivl om, hvorfor NENT har gravet dybt i pengepungen for at sikre sig Champions League de kommende år.

»Det har været ekstremt vigtigt for dem. På det danske marked er der tre rettigheder, der betyder alt: Superligaen, Premier League og Champions League. Og det er ekstremt vigtigt for dem at kunne tilbyde deres seere denne samlede pakke.«

»Og især i Danmark er det vigtigt med fodboldrettigheder - for det er det vigtigste produkt. I Sverige er der jo også ishockey og så videre. Så NENT har været villige til at give deres højre hånd for rettighederne til Danmark.«

Og så spiller det ifølge sportsøkonomen nok også ind, at NENT havde muligheden for knockoute rivalerne fra Discovery, der har haft nogle hårde år med først tabet af Premier League-rettighederne, så YouSee-sagen - der kostede over én million seere - og så senest udskydelsen af OL, der ellers skulle være sommerens seermagnet hos Discovery.

»Der er ingen tvivl om, at de har forsøgt at slå et søm i kisten på Discovery ved at gå hårdnakket efter Champions League-rettighederne.«

B.T. har været i kontakt med Discovery, der ikke ønsker at deltage i artiklen.