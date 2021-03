Hvis man er heldig, mister man 'kun' nogle hundrede tusinde kroner, dyre smykker og eksklusive ure.

Er man det ikke, kan det blive langt, langt værre. Familien kan blive udsat for trusler, vold og endda gidseltagninger.

Det lyder som en katastrofepræget Hollywood-film, men det er desværre virkeligheden for flere og flere fodboldspillere, hvis hjem og familier bliver udsat for voldsomme indbrud, røverier og grove overfald.

Søndag aften gik det ud over to Paris Saint-Germain-spillere, Angel Di Maria og Marquinhos. Som de nyeste navne på en lang, lang række, der også tæller flere danskere, herunder Kasper Dolberg. Dem vender vi tilbage til.

»Det er nok første gang, at man ser to spillere fra den samme klub blive ramt af indbrud samtidig,« siger en højt placeret ansat i det offentlige system ifølge franske L'Équipe om søndagens indbrud, der fandt sted, mens PSG mødte Nantes.

»Indtil videre er det svært at sige, om der var tale om en koordineret aktion af de samme bagmænd, eller om det er tilfældigt. Men det virker ret sandsynligt, at de ventede på opgøret mod Nantes for at kunne slå til.«

Den dramatiske aften startede omkring klokken 22.20, da sportsdirektøren i PSG Leonardo skyndte sig ned til træner Pochettino for at give ham en besked. I et opkald havde sportsdirektøren fået at vide, at Angel Di Marias hjem havde været udsat for et indbrud, mens hans kone og børn var til stede i huset.

Derefter blev argentineren taget af banen og forlod stadion omgående, i tårer. Det forlyder, at tyvene stak af med ure og smykker til en værdi af mere end 3,7 millioner kroner fra kantspillerens hjem i den mondæne parisiske forstad Neuilly-sur-Seine.

Marquinhos' far og to yngre søskende blev låst inde, mens der var indbrud i deres hus. Foto: BENOIT TESSIER

Mens familien så PSG-kampen på første sal, sneg tyvene sig ind i stueetagen og tog en elevator op på anden sal, hvor de brød ind i et pengeskab. Som om det hele var nøje planlagt.

I de selvsamme timer brød maskerede mænd også ind hos Marquinhos' forældre. Her gik det endnu værre til.

Ifølge Le Parisien troede indbrudstyvene, at de havde lusket sig ind i spillerens eget hus, som ligger et stenkast fra forældrenes. Men sådan gik det ikke.

PSG-anførerens far blev angiveligt slået flere gange i hovedet, i ribbenene og brystkassen, inden han blev truet til at vise værdigenstandene frem. Tyveknægtene gennemsøgte derefter huset, mens familien var til stede i hjemmet. Men værst af alt:

Stjernens far og to søstre på henholdsvis 13 og 16 år blev låst inde i et walk-in-closet, inden gerningsmændene stak af med værdigenstande, smykker og godt 15.000 kroner i kontanter.

'Ingen led, og alle har det godt, det var mere frygt end skade,' skrev Marquinhos dog efterfølgende i en story på sin Instagram-profil.

Først meldte franske medier, at det var Di Marias familie, som blev holdt som gidsler. Men de seneste meldinger lyder på, at det altså var Marquinhos' familie. Det skriver både L'Équipe og Le Parisien. Sagerne efterforskes nu af det franske politi.

Som nævnt tidligere har flere danskere også været udsat for uhyggelige tyverier og indbrud. En af dem er Nice-bomberen Kasper Dolberg, der fik stjålet sin Porsche, flere telefoner og omkring 15.000 danske kroner.

Det var en meget ubehagelig situation. Jeg har aldrig prøvet det før. Det var skræmmende Kasper Dolberg om indbrud i hjemmet i Nice

»Det var en meget ubehagelig situation. Jeg har aldrig prøvet det før. Det var skræmmende, men når man lige kommer hjem til det, er det jo ubehageligt,« sagde Kasper Dolberg, der fandt hele situationen, som skete i efteråret, skræmmende.

Tyvene brugte angiveligt en nøgle, som de fandt i Kasper Dolbergs bil, til at få adgang til hans hjem.

I England er tendensen også eksploderet. Bornemouth-danskeren Philip Billing fik frarøvet ejendele for flere hundrede tusinde kroner under sin ferie i Danmark. Derudover er listen uendelig lang.

Tottenhams Dele Alli er et af navnene, mens Liverpool-spillerne Fabinho, Sadio Mané og Roberto Firmino også har haft ubudne gæster.

Kasper Dolberg har ikke ligefrem været heldig i denne sæson. Ud over at have fået corona-virus har han haft blindtarmsbetændelse og haft indbrud i hjemmet i Nice, hvor hans Porsche blandt andet blev stjålet. Foto: ERIC GAILLARD

Det samme har Everton-træner Carlo Ancelotti og klubbens svensk-danske målmand Robin Olsen, der havde en forfærdelig hændelse inde på livet for blot få dage siden.

Maskerede mænd brød ind i den tidligere FCK-keepers hus med macheter og truede målmanden, mens hans kone og deres to børn på henholdsvis to og fem år var i hjemmet. Heldigvis slap familien uden skader, men nogle dyre smykker og et luksusur fattigere.

Flere klubber opfordrer nu deres spillere – eller tager selv affære – i forhold til at sikre disses hjem mod lignende episoder med livvagter.

Det er eksempelvis tilfældet i PSG, hvor Marquinhos og Di Maria langtfra er de første spillere, der bliver udsat for røverier.

Tidligere er det gået ud over Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Dani Alves, Layvin Kurzawa, Sergio Rico og Mauro Icardi.

Og faktisk skete det også for Angel Di Maria i Manchester United for år tilbage, og det var en del af grunden til, at han dengang valgte at skifte til franske PSG.

»Det var ikke fornuftigt at blive derovre. Min familie var utilpas, min datter led. Det vigtigste var at smutte,« sagde han kort efter tilgangen i PSG, mens hans hustru kaldte deres år i England for »frygteligt«.