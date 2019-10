De offensive esser ramte dagen for Brøndby, som uden megen slinger i valsen nedlagde Lyngby Boldklub 3-0.

Brøndby-spillerne Kamil Wilczek og Dominik Kaiser viste stor skarphed i søndagens 3F Superliga-opgør mod Lyngby Boldklub.

Polakken og tyskeren udnyttede de chancer, de fik, og sørgede sammen for, at Brøndby løb med en stensikker 3-0-sejr mod et Lyngby-hold uden bid.

Sejren sender Brøndby op på tredjepladsen i tabellen, hvor Lyngby er på 13.-pladsen efter 13 runder.

Brøndby mødte op i den 3-5-2-formation, som nedlagde FC København for et par uger siden og havde kontrol over kampen i alle 90 minutter.

Lyngby spillede tandløst i de offensive sekvenser, og en efterhånden godt sammentømret Brøndby-defensiv havde ingen problemer med at modstå.

Brøndby skabte ikke et væld af chancer, men Superliga-topscorer Kamil Wilczek er i øjeblikket ustoppelig, og han scorede altså både på hovedstød og straffespark, inden Dominik Kaiser lukkede kampen til 3-0.

Første halvleg blev skudt udmærket i gang med fine chancer i begge ender inden for det første kvarter.

Hos hjemmeholdet var den Brøndby-ejede dribler Rezan Corlu tættest på efter ti minutter, da han fra distancen tvang Brøndby-keeper Marvin Schwäbe ud i fuld længde.

Brøndby stod for den første kæmpechance, som tilfaldt Dominik Kaiser efter et kvarter - tyskeren smækkede læderet på stolpen.

Derefter forløb det ganske søvndyssende indtil 37. minut. Kamil Wilczek steg op til et perfekt indlæg fra Anthony Jung og stangede den resolut i kassen til 1-0.

Lyngby gav Brøndby en forskrækkelse otte minutter efter pausen, da Rezan Corlu pludselig var helt fri i feltet, men han ramte bolden skidt, og den gik langt forbi.

Brøndby lod sig ikke ryste, og efter 70 minutter scorede Kamil Wilczek igen.

Denne gang tæskede polakken bolden i nettet på et straffespark, som Dominik Kaiser fremprovokerede, da han blev holdt i og nedlagt i feltet.

Bare to minutter senere blev kampen så godt som lukket, da Simon Hedlund med en perfekt timet stikning lagde bolden til rette for iskolde Kaiser, der lagde den kontrolleret forbi Thomas Mikkelsen i målet.

Brøndby er med søndagens 3-0-sejr på tredjepladsen, men kan dog overhales af Randers FC, som mandag møder FC Midtjylland.

/ritzau/