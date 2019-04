Manchester City vinder 1-0 over Burnley og overtager førstepladsen i Premier League med to runder tilbage.

Manchester City fastholder kursen mod det engelske mesterskab i det tætte parløb med Liverpool i toppen.

Søndag vandt City udekampen mod Burnley med 1-0 og kom dermed på 92 point med to kampe tilbage. Liverpool ligger nummer to med 91 point.

City er altså sikker på at genvinde mesterskabet, hvis det lykkes at slå Leicester hjemme og Brighton ude i de resterende kampe.

Liverpool mangler at møde Newcastle ude og Wolverhampton hjemme.

I søndagens kamp lagde Manchester City fra start et godt tryk på Burnley, og spilovertaget var markant.

Citys offensive spil gled bare ikke i vanlig stil, og derfor var chanceproduktionen ikke så stor, som dominansen kunne berettige til.

Efter pausen intensiverede City presset og stormede nærmest Burnley-målet i de første minutter.

Keeper Tom Heaton måtte alene i de første fem minutter diske op med flere mesterredninger efter forsøg fra blandt andre Sergio Agüero og Bernardo Silva.

I denne periode følte City sig med rette også snydt for et straffespark for hånd på bolden.

Det kunne næsten ikke blive ved med at gå godt for Burnley, og efter 63 minutter kom scoringen da også.

Agüero tacklede sig igennem og afsluttede fra kort afstand, og selv om en forsvarer reddede på stregen, havde bolden været marginalt inde, viste mållinjeteknologien efterfølgende.

Det var argentinerens 20. ligamål i sæsonen og et af de vigtigste.

I fortsættelsen havde City chancer til at øge føringen, men Burnley forsvarede sig heroisk, og kort efter blev bolden lettere mirakuløst reddet på målstregen.

Selv havde Burnley praktisk talt intet at byde ind med offensivt, så reelt var der ikke den store spænding om resultatet efter målet til 1-0.

City kørte den knebne sejr hjem og er dermed et skridt nærmere mesterskabet.

/ritzau/