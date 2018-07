Det har skabt stor ballade i Real Madrid, at klubbens største profil, Cristiano Ronaldo, og præsident Florentino Perez tilsyneladende ikke kan få det til at fungere sammen.

Så galt står det til, at verdens bedste spiller er meget tæt på at blive solgt til Juventus.

Handelen skulle være så fremskreden, at portugiseren faktisk skulle være præsenteret lørdag. Men der er gået kludder i den. Det skriver det store italienske medie La Gazzetta dello Sport, der fortæller, at Florentino Perez pludselig har hævet prisen.

Ifølge den italienske avis blev det allerede i januar aftalt, at Ronaldo kunne skifte klub for en pris på 100 millioner euro, omkring 745 millioner kroner, men den aftale gælder ikke mere.

Cristiano Ronaldos transfer til Juventus skulle være gennemført lørdag, men Real Madrid vil have flere penge. Foto: VASILY MAXIMOV Vis mere Cristiano Ronaldos transfer til Juventus skulle være gennemført lørdag, men Real Madrid vil have flere penge. Foto: VASILY MAXIMOV

»Aftalen løb ud 15. juni,« skriver avisen og tilføjer:

»Real Madrid vil have mere end 100 millioner euro.«

Samme La Gazzetta dello Sport skriver samtidig, at et italiensk bud på 120-130 millioner euro, 894-968 millioner kroner, kan få Florentino Perez til at løsne op og frigive Real Madrids største stjerne til Juventus.

Alt imens lurer Manchester United ifølge det lokale medie Manchester Evening News på at få sin fortabte søn tilbage til Old Trafford. Det var her, Cristiano Ronaldo for alvor trådte i karakter i 2003 og frem til 2009, og så længe aftalen med Juventus ikke er officiel, opgiver storklubben ikke gensynet.

Cristiano Ronaldo har nok spillet sin sidste kamp i Real Madrid. Foto: BENJAMIN CREMEL Vis mere Cristiano Ronaldo har nok spillet sin sidste kamp i Real Madrid. Foto: BENJAMIN CREMEL

Det er ifølge Manchester Evening News direktør Ed Woodward, der gerne vil lande 'et stort navn' i sommer, og det kan ikke blive større end verdens bedste fodboldspiller.

Men det synes mere som et håb end et mål, da englænderne er klar over, at handelen med Juventus synes lige på trapperne, og at Cristiano Ronaldo lader til at have bestemt sig for at spille for den italienske stormagt.