Nissen er varmere end nogensinde, og hans chef vil sælge ham. Gerne denne sommer.

Den situation har skabt en sand rygtestorm om ørerne på Rasmus Nissen Kristensen, som i medier Europa over kædes sammen med klubber i de største ligaer.

Hvordan forholder den 24-årige landsholdsback sig til alle skriverierne og spekulationerne?

»Jeg synes ikke, min telefon ringer lige så meget, som der bliver skrevet om i aviserne. Jeg læser lidt hist og pist, men det virker som om, at aviserne ved mere, end jeg selv gør,« siger Nissen Kristensen i landsholdslejren, hvor han kæmper for at holde fast i en plads i den danske startopstilling.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Han har netop overstået en forrygende sæson, som har budt på guld og storform i Red Bull Salzburg.

Og nu kædes Nissen Kristensen på rygtebørsen sammen med Borussia Dortmund i Bundesligaen og senest Premier League-klubberne Leeds og Brentford, ifølge The Athletic.

»Jeg tænker ikke så meget over rygter. Jeg vil hellere forholde mig til de konkrete ting. Jeg håber, der kommer noget, så jeg får noget at vælge imellem. Der har været interesse, men jeg har ikke stået med et stykke papir endnu,« siger den tidligere FC Midtjylland-profil, som tager palaveren om sin person med ro, og som ikke kan eller vil fortælle, om der er hold i nogle af rygterne.

»Det er ikke irriterende. Det er kun positivt. Lige nu er det jo kun rygter. Jeg er ikke selv så velinformeret. Men det er svært at give jer noget, I kan bruge.«

Uanset hvad har sportsdirektør i Red Bull Salzburg, Christoph Freund, sagt, at han regner med, at Nissen Kristensen er fortid i den østrigske klub denne sommer efter en flot sæson for danskeren, som for tredje år i streg kan kalde sig østrigsk mester.

»Det er ikke hemmeligt, at jeg gerne vil tage det næste skidt, og at klubben gerne ser det samme ske. Det passer ind i deres filosofi om at sælge spillere, de har udviklet. Men hvor og hvornår det sker er ude af mine hænder. Der skal være nogen, der har lyst til at bruge penge på mig. Jeg håber, det sker,« siger Nissen Kristensen.