Noget kan tyde på at Christian Eriksen har spillet sin sidste kamp for den engelske Premier League-klub Tottenham.

Onsdag mødte han ind i den danske landsholdslejr, der forbereder sig til fredagens EM-kvalifikationskamp mod Irland, med denne udtalelse, som blev opfanget af B.T.'s udsendte:

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt.«

Nu giver Christian Eriksens agent, Martin Schoots, sin version af sagen.

»I sidste sæson var tre klubber – to engelske og en udenlandsk – interesseret i at betale et stort beløb for ham til Spurs. Fra klubben lød der et no-go. Jeg har det indtryk, at situationen er en anden nu,« citeres Martin Schoots for at sige til dagbladet Evening Standard.

Christian Eriksen har ét år tilbage af sin kontrakt i Tottenham og har endnu ikke forlænget med London-klubben. Derfor har rygterne også været mange.

Særligt spøger Real Madrid, hvis man skal tro de spanske medier.

»Jeg håber, der kommer en afklaring i løbet af sommeren. Det er planen,« siger Christian Eriksen.