Hvorfor har man en kuvert med 1,5 millioner kroner liggende i sin bil?

Hvis du har et godt svar på det spørgsmål, hører fodboldpræsidenten Marcello Cianci nok gerne fra dig. For han mangler lige nu en rigtig god forklaring på, hvorfor politiet gjorde netop det fund i den nu afgåede Novara-præsidents bil.

Marcello Cianci var præsident i Serie C-klubben, men da politiet stoppede hans bil, gjorde de sig ifølge Gazzetta dello Sport et opsigtsvækkende fund.

I bilen - eller mere præcist gemt væk i en godt fyldt madkasse - dukkede kuverten med de 200.000 euro op.

Det er ikke mange, der render rundt med sådan en kuvert, og derfor ønskede politiet altså et svar på, hvor fodboldbossen havde fået de penge fra. Det lykkedes ham bare ikke at komme med et svar på det.

Derfor blev de mange penge konfiskeret af politiet, og nu er en efterforskning også sat i gang for at finde ud af, hvordan 50-årige Marcello Cianci har fået fingrene i så mange penge kontant.

Det kan han bruge det næste stykke tid på at tænke over, og han slipper for samtidig at skulle styre den italienske fodboldklub, da han siden har valgt at træde af som præsident i Novara.

Novara har også i samme forbindelse offentliggjort en pressemeddelelse, hvori de forsikrer, at kuverten og hele situationen intet har med klubben at gøre, men at det udelukkende var et privat anliggende for Marcello Cianci.