Rygter har der været nok af om Kasper Schmeichel.

I sidste måned skrev RMC Sport, at den danske landsholdsmålmand kommer for sent til træning i Nice, og at han kom til klubben med en alt for høj fedtprocent.

Lørdag kunne L'Equipe så fortælle, at Schmeichels fremtid i Nice hænger i en tynd tråd, og at han skulle have forsøgt at ændre reglerne i klubben.

Men de rygter skyder Nice-præsidenten fuldstændig til jorden.

»Jeg opdagede artiklen (fra L'Equipe, red.), da jeg ankom til stadion. Helt ærligt, så er vi langt fra virkeligheden. Han er en gut, der ikke har meget at skulle bevise. Det tager nogle gange tid at tilpasse sig, og han var ti år i Leicester. Det er en ny verden,« siger Jean-Pierre Rivère til klubbens hjemmeside.

»Vi har nogle kollektive regler, og dem overholder Kasper. Han er ikke en spiller, der overhovedet vil ændre tingene. Jeg ved ikke, hvorfor vi taler om hans afgang. Han er en god målmand, og vi har to meget gode målmænd. Det er Lucien Favre, der vælger, hvem der spiller. Vi blander os ikke i beslutningerne.«

Ifølge Jean-Pierre Rivère er der altså ikke grund til at frygte, at Schmeichel er ude i kulden i Nice.

»Jeg var chokeret, da jeg så artiklen. Jeg forstår ikke, hvordan man kan sige sådan noget om en spiller. Vi er her for at støtte ham, han er en del af truppen, og jeg er overbevist om, at han vil give alt for holdet,« slutter han.