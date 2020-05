Bekymrede klublæger rejser flere spørgsmål til Premier Leagues medicinske rådgiver, skriver The Guardian.

Flere klublæger i engelsk fodbold er bekymret for sikkerheden ved en genopstart af Premier League.

Det skriver avisen The Guardian.

På grund af coronapandemien er der ikke blevet spillet fodbold i Englands bedste fodboldliga siden 9. marts, men ligaen er så småt begyndt at arbejde henimod en genstart.

Flere klublæger rejser dog spørgsmål ved de protokoller, der skal sikre, at spillere og trænere kan vende sikkert tilbage til træningen.

Ifølge The Guardian er minimum en klublæge alvorligt bekymret og føler sig usikker på, om det er sikkert at spille fodbold i nær fremtid.

Fire læger har gennem Premier Leagues lægegruppe sendt en række spørgsmål til ligaens medicinske rådgiver, Mark Gillett, skriver avisen.

De 20 Premier League-klubber afholdt fredag i sidste uge et møde, hvor det blev diskuteret, hvordan fodbolden kan komme i gang igen ovenpå coronakrisen. Det sker under navnet "Project Restart".

Klubberne har ikke blåstemplet de protokoller for sikkerheden, der blev fremlagt.

Det vil formentlig først ske på et nyt møde blandt Premier League-klubberne på mandag i næste uge. Det nye møde afholdes dagen efter, at de britiske myndigheder søndag ventes at komme med nye retningslinjer.

Liverpool topper suverænt den engelske liga og styrer mod det første mesterskab i 30 år. Der resterer 11 spillerunder.

/ritzau/