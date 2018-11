Der skal friske kræfter til i topledelsen hos Juventus, men det koster et par gyldne håndtryk.

Med syv italienske fodboldmesterskaber på stribe skulle man mene, at det meste kører på skinner for Juventus.

Men bestyrelsen mener alligevel, at der er brug for nyt liv i topledelsen, og onsdag havde klubdirektør Giuseppe Marotta samt økonomichefen Aldo Mazzia sidste arbejdsdag som annonceret for nylig.

61-årige Marotta kom til klubben fra Sampdoria i 2010, mens 62-årige Mazzia har styret finanserne i Torino-klubben siden 2006.

Det betyder også, at de to herrer, hvis afsked angiveligt sker i nogenlunde fordragelighed, har en del anciennitet, som kaster solide gyldne håndtryk af sig.

Juventus oplyser i en pressemeddelelse på sin hjemmeside, at Marotta får samlet set 5,4 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, mens Mazzia sendes afsted med 4,4 millioner kroner.

Nyhedsbureauet AFP skriver desuden, at Marotta står til en ekstra og endnu større millionbonus som følge af en aftale, der blev indgået for flere år siden.

I hans tid som klubdirektør har Juventus været i to Champions League-finaler (2015 og 2017). Begge blev dog tabt.

I denne sæson har Juventus også allerede lagt sig i spidsen af Serie A. Efter ti spillerunder har klubben fra Torino et forspring på seks point til Inter og Napoli.

/ritzau/