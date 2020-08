Det kan få vidtgående konsekvenser for de danske fodboldklubber, hvis ikke der åbnes mere op for tilskuere til den kommende sæson.

Coronakrisen har ramt Superligaen så hårdt, at der estimeres med et tab på omkring en milliard kroner i omsætning for den kommende sæson. Faldende indtægter kan betyde, at klubberne må geare ned på den sportslige front og dermed skære i sin stab eller spillertrup.

Det fortæller direktøren hos Divisionsforeningen, Claus Thomsen, til B.T,.

»Fodboldklubberne er veldrevne forretninger, så jeg tror ikke, at vi ser konkurser. Men det kan gå ud over det sportslige setup og medføre betydelige tab af arbejdspladser.«

Han fortæller videre, at de prioriterer en lempelig tilgang til tilskuerordningen over økonomisk håndsrækning.

»Vi ønsker egentlig så lidt som muligt fra en hjælpepakke, hvis bare vi kan få lov til at afvikle kampe med tilskuere.«

I sidste uge kom meldingen fra regeringen, at forsamlingsforbuddet ikke hæves som ventet. Selv om det ikke direkte påvirker den nuværende tilskuerordning, der er lavet for Superligaen, så kan det skyde forhåbningerne om en mere lempelig aftale til jorden.

Onsdag afholdes der forhandlinger blandt partilederne, hvor tilskuerordningen og en eventuel hjælpepakke skal drøftes. Hvor Divisionsforeningen appellerer til tilskuerordningen, ønsker Dansk Boldspil-Union, DBU, i højere grad en økonomisk hjælpepakke. Unionen skriver i en pressemeddelelse, at de frygter for klubbernes fremtid, hvis ikke de får kompenseret de manglende indtægter.

»I dansk fodbold har vi alle udvist stor ansvarlighed, overholdt samtlige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og lavet særlige corona-regler, da dansk fodbold åbnede igen. Alt sammen for at passe på hinanden og på dansk fodbold. Nu er økonomien i dansk fodbold så presset, at vi har brug for hjælp, når regering og Folketing forhandler nye hjælpepakker. Ellers kan det i værste fald betyde konkurser og lukninger i dansk fodbold,« siger Jesper Møller til DBU's hjemmeside.