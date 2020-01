Premier League-klubber kan trods brexit skrive kontrakt med europæiske U18-talenter, siger Fifa.

Når briterne natten til lørdag siger farvel til EU, er der fortsat stor usikkerhed om, hvilken betydning afskeden får for fodboldspillerne i Premier League.

På den korte bane vil brexit ikke få betydning for britiske fodboldklubbers mulighed for at skrive kontrakt med U18-talenter.

Det slår Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) fredag fast overfor det britiske medie Sky Sports.

- Vores forståelse af den britiske udtrædelsesaftale er, at EU-lovgivningen forbliver, indtil overgangsperioden slutter 31. december 2020, lyder det i en udtalelse fra Fifa til Sky Sports.

I Fifa-reglernes artikel 19 står der, at europæiske klubber ikke må skrive kontrakt med en spiller under 18 år, hvis spilleren ikke kommer fra et EU-land eller et land, der er medlem af EØS (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde).

Er der tale om unge europæiske spillere, skal de være fyldt 16 år. Der har derfor været sået tvivl om, hvorvidt Storbritannien fortsat ville være omfattet af denne artikel eller ej.

Men nu er det slået fast, at britiske fodboldklubber i hvert fald får et transfervindue mere til at erobre Europas største fodboldtalenter i alderen 16-18 år.

Det er fortsat stor uvished om, hvad brexit på lang sigt kommer til at betyde for britisk fodbold. Blandt andet er det uvist, om det bliver sværere for fodboldspillere for EU at få arbejdstilladelse i England.

I det nuværende system vurderes en spiller, der stammer fra et land uden for EU, på antallet af landskampe, transfersum, løn og klubhistorik, når en spilletilladelse skal tildeles.

Flere sportsadvokater er ifølge Sky Sports enige om, at ingenting vil ændre sig natten til lørdag.

Det skyldes blandt andet, at udtrædelsesaftalen, som briterne og EU har indgået, indebærer en overgangsperiode, der foreløbig løber til udgangen af 2020.

I denne periode skal briterne og EU-landene indlede forhandlinger om et fremtidigt forhold - herunder en handelsaftale.

/ritzau/