Et transferdrama, som kredser om en strid om millioner koster Victor Nelsson et sandt drømmeskifte.

Den danske landsholdsspiller var ellers udset til at fylde hullet ud efter Jules Koundé, som Sevilla har solgt til FC Barcelona.

Og det klubskifte til over 100 millioner kroner anses ellers for at have været en nærmest enestående mulighed for den 23-årige dansker.

Men Nelssons tyrkiske klub, Galatasaray, ville i sidste ende ikke slippe ham, da La Liga-giganterne ikke matchede den pris, tyrkerne havde sat på deres danske forsvarsprofil.

Den tyrkiske storklub krævede 150 millioner kroner, men Sevillas bud kunne kun komme op på omkring 120 millioner kroner, og nu har de valgt at købe en anden forsvarsspiller i stedet for Nelsson.

Den spanske Champions League-klub har netop købt franske Tanguy Nianzou i Bayern München, hvorfor Nelssons skifte til Sevilla, som betragtes at være et skridt op i niveau, må erklæres for umuligt.

I Galatasaray strittede både træneren, sportschefen og klubpræsidenten imod Sevilla-ledelsen, da de ikke ønskede at slippe deres danske guldfugl for billigt.

Tyrkiske medier melder om stor tilfredshed i Istanbul over at kunne afvise Sevilla, ligesom 23-årige Nelsson er citeret for at sige, at han agter at blive og kæmpe for at vinde mesterskabet med Galatasaray i denne sæson.