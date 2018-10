Lionel Messi er ikke vant til at se på fra sidelinjen.

Men argentineren kan godt begynde at vende sig til tanken. Lørdag blev verdens bedste fodboldspiller nemlig skiftet ud af opgøret mod Sevilla med en skade, der holder ham ude de næste tre uger.

Det bekræfter FC Barcelona på deres Twitter-profil.

Blaugranas 10’er var ellers i strålende spillehumør, da Barcelona vandt 4-2 over Sevilla i en direkte kamp om førstepladsen i La Liga.

[INJURY NEWS] Tests carried out on the first team player Leo Messi have confirmed that he has a fracture of the radial bone in his right arm. He will be out for approximately three weeks. #FuerzaLeo pic.twitter.com/kpNcspnfqo — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20. oktober 2018

Først lagde Messi op til Coutinhos drømmemål efter blot to minutters spil – og 10 minutter senere havde han så selv sidste fod på, da han køligt sendte bolden ind bag Vaclik i Sevilla-buret.

Men så havde Messi ellers også sat sit sidste aftryk på kampen. Efter en nærkamp faldt han til jorden og måtte efterfølgende have behandling først på – og siden udenfor banen.

Messi kunne ikke spille videre – men kunne se sit hold køre sejren hjem, hvorfor Barcelona atter er at finde på duksepladsen i ligaen.

Skaden betyder, at Barcelona må undvære Messi til kampene mod Inter, Real Madrid, Leonesa, Vallecano, Inter og muligvis også til kampen mod Betis.

Lionel Messi. Foto: ALBERT GEA Vis mere Lionel Messi. Foto: ALBERT GEA

Også Simon Kjær blev udskiftet med en skade - det er dog uvist, hvor længe danskeren må sidde.