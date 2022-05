Det ser ud til, at landstræner Kasper Hjulmand har en navnebror i hatten ved den kommende landsholdsudtagelse.

I hvert fald hvis man skal tro den italienske klub Lecce, der har danske Morten Hjulmand på lønningslisten.

Torsdag meldte den nyoprykkede Serie A-klub nemlig overraskende ud, at mandskabets midtbaneanker bliver udtaget til det danske A-landshold.

'US Lecce kan bekræfte, at spilleren Morten Hjulmand er blevet udtaget til landsholdet i anledning af en træningssamling fra 25. til 27. maj,' skriver Lecce på sin hjemmeside.

Morten Hjulmand (nummer 42) har spillet en flot sæson med Lecce, hvor han kun har misset en af klubbens 38 ligakampe. Foto: Jonathan Moscrop Vis mere Morten Hjulmand (nummer 42) har spillet en flot sæson med Lecce, hvor han kun har misset en af klubbens 38 ligakampe. Foto: Jonathan Moscrop

Det er usædvanligt, at en klub på den måde tager ejerskab over en landsholdsudtagelse ved selv at melde den ud, inden den officielt er foretaget af landstræneren.

Vanlig praksis er nemlig, at en landstræner ved en officiel seance sætter navn på de udtagne spillere, og det gør netop dette tilfælde opsigtsvækkende.

Om den 22-årige Morten Hjulmand reelt er udtaget til kampene mod Frankrig, Østrig to gange og Kroatien finder vi endeligt ud af på tirsdag, når landstræneren udtager sin trup til det kompakte program.

På 10 dage skal landsholdet i aktion hele fire gange, og derfor har Kasper Hjulmand tidligere varslet, at der vil blive brug for en bred trup for at kunne stille med friske spillere under det voldsomme program.

Det er altså her, Morten Hjulmand angiveligt kommer ind i billedet, og får han minutter i den nationale dragt, vil det betyde debut for det danske seniorlandshold.

Han har både U18, U19, U20 og U21-landskampe på cv'et og rykker op med sin klub Lecce til Italiens bedste række, Serie A, efter sommerferien.

Den sker klokken 13 fra Odense på tirsdag.