Er der et chok-comeback på vej for Ronaldinho?

Nej, siger brasilianerens lejr. Måske, lyder det fra Malta i en sag, hvor det flyver med spøjse påstand.

Her påstår klubben Birkirkara FC, at man i øjeblikket ligger i forhandlinger med Ronaldinho om at hive ham ud af fodboldpensionen og tilbage i fodboldstøvler.

Times of Malta skrev torsdag, at den 39-årige superstjerne overvejede tilbuddet fra den maltesiske klub.

Ronaldinho vandt VM-guld med Brasilien i 2002. Han vandt Ballon d'Or i 2005. Foto: PAULO FONSECA Vis mere Ronaldinho vandt VM-guld med Brasilien i 2002. Han vandt Ballon d'Or i 2005. Foto: PAULO FONSECA

»Jeg kan bekræfte, at der foreligger en mulighed for, at Birkirkara FC kan skrive under med Ronaldinho,« siger klubbens tekniske direktør, Michael Valenzia til mediet.

Han understregede i den sammenhæng, at der på ingen måde lå noget fast, at man snakkede sammen i øjeblikket, og at man måtte se tiden an.

Ronaldinhos bror, Roberto Assis, siger dog, at der på ingen måde er hold i de ord, Birkirkaras tekniske direktør har ytret.

Roberto Assis bekræter dog, at Ronaldinho skal et smut forbi Malta i den nærmeste fremtid.

»Besøget i Malta er for at promovere vores vin og spille fodvolley,« siger han til Times of Malta.

Til det svarer Michael Valenzia, at Ronaldinhos bror intet har med Ronaldinho at gøre, at han tidligere var agent for sin fodboldspillende bror, men nu bliver repræsenteret af et andet agentur.

Det har så fået Ronaldinhos juridiske bagland til at springe ind i sagen.

Herfra lyder det, at påstandene om de igangværende samtaler intet har på sig. Kontakt har der været, men det var ganske kort.

Ronaldinho er en populær deltage i diverse showkampe og testimonials. Foto: Ezequiel Becerra Vis mere Ronaldinho er en populær deltage i diverse showkampe og testimonials. Foto: Ezequiel Becerra

»Hr. Ronaldo De Assis Moreiras (Ronaldinho, red.) agent blev kontaktet af Birkirkara Football Club, der udviste deres interesse i at få Ronaldinho til at slutte sig til deres klub i den kommende sæson, men dette tilbud blev afvist med det samme,« siger Ronaldinhos advokat Dr. Jean Paul Sammut i et skriftligt statement ifølge Times of Malta.

Selvom sagen skulle være lukket her, så har nyheden vakt så stor interesse hos klubbens fans, at der allerede er blevet trykt t-shirts med Ronaldinhos navn på. Med nummer 10, selvfølgelig.

Ronaldinhos karriere tog ham fra Gremio i hjemlandet til PSG, Barcelona og AC Milan, inden han vendte snude hjem til Brasilien.

Han stoppede sin aktive karriere i 2015 hos Fluminense.