Hollandsk fodbold er blevet ramt af stor sorg.

Fodboldspilleren Jody Lukoki, der tidligere har spillet for blandt andre Ajax og PEC Zwolle, er pludseligt død. Han blev 29 år gammel.

Det skriver Telegraaf, der har fået dødsfaldet bekræftet.

»Det er ikke til at tro. I så ung en alder. Det er så trist. Det er virkelig forfærdeligt. Vi sympatiserer med hans familie og venner,« siger Jan Streuer, teknisk direktør i FC Twente, som er seneste klub, Lukoki har repræsenteret.

I et opslag på Twitter har klubben også delt den triste nyhed.

'FC Twente modtog her til morgen den frygtelige nyhed om, at Jody Lukoki er gået bort. Klubben er i chok og dybt berørt over denne tragiske hændelse. FC Twente føler med hans familie og ønsker dem al styrke til at bearbejde dette store tab.'

Lukoki var på kontrakt med klubben indtil februar i år, men hans kontrakt med klubben blev revet over, da han blev dømt for at have overfaldet sin kæreste. De sidste par måneder brugte han på at komme sig over en alvorlig skade, hvilket betød, han ikke skrev under med en ny klub.

Jody Lukoki spillede på det hollandske ungdomslandshold, men til sidst valgte han at spille på A-landsholdet for DR Congo. Han spillede på ungdomsholdet i Ajax og blev siden rykket op på førsteholdet, hvor han dog aldrig for alvor slog igennem.

Siden skiftede han til PEC Zwolle, hvor man også har modtaget den triste nyhed om hans død.

»Lukoki vil for altid blive husket for at være den første PEC Zwolle-målscorer i en europæisk kamp,« lyder det fra klubben.

Efter opholdet i Holland skiftede han til bulgarske Ludogorets, som han nåede at spille over 100 kampe for fra 2015 til 2020. De har også på Twitter sendt en hilsen til den afdøde spiller.

'Hvil i fred Jody Lukoki,' lyder det til et sort og hvidt billede af kantspilleren.