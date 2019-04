Det kom som et lyn fra en klar himmel, da italienske Davide Astori i marts 2018 afgik ved døden.

Fiorentina-anføreren blev fundet død på sit værelse af en blodprop i hjertet.

I aftentimerne før havde han spillet Playstation med en holdkammerat, og intet tydede på, at han var syg eller dårlig.

Fredag skriver Football Italia, at Fiorentina har valgt at donere 1,5 millioner euro, 11 millioner kroner, til Astoris efterladte.

Det fremgår af klubbens regnskab for 2018, hvor man kan se, at klubben har oprettet en fond til familien.

Efter Astoris pludselige død brød der historier ud om, at Fiorentina havde valgt at forlænge Astoris kontrakt for resten af livet, så hans familien kunne bliver økonomisk uafhængige.

Det nægtede klubben efterfølgende var tilfældet, men fredag viser det sig altså, at familien alligevel kommer til at blive støttet af klubben.

I stedet for en livskontrakt valgte Fiorentina kort efter Astoris død at forlænge kontrakten med deres tidligere anfører for resten af hans karriere.

Fiorentina-fans med en takke-hilsen til Davide Astori. Foto: Claudio Giovannini Vis mere Fiorentina-fans med en takke-hilsen til Davide Astori. Foto: Claudio Giovannini

Astoris død vækkede sorg i hele Europa, hvor topklubber og spillere hyldede den blot 31-årige forsvarsspiller med 14 landskampe på cv'et.

Han startede med at spiller ungdomsfodbold i AC Milan, men han fik aldrig debut for klubbens førstehold.

Astori var dog undervejs også i Cagliari og AS Roma, inden han kom til Fiorentina, hvor han burde have afsluttet sin karriere.

Både Fiorentina og Cagliari valgte efter Astoris død at pensionere trøjenummer 13, som forsvarsspilerens spillede med. Da Fiorentina-spillerne for første gang var på banen, var det med flere smukke hyldester til Astori. Se mere til det her.