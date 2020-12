Den norske fodboldklub Molde er kommet i modvind, efter klubbens spillere kvajede sig ved sæsonafslutning.

Her brød man nemlig de lokale coronarestriktioner efter en Europa League-kamp mod Rapid Wien i Østrig.

Én dag før karantæneperioden udløb, holdt man en afslutningsfest i spillertruppen. Og det var som sådan ikke noget problem, da spillerne var i den samme boble, men undervejs kom 14 personer med til festen udefra. Og det er stik imod reglerne.

Det skriver lokalmediet Romsdals Budstikke.

Molde-spillerne er kommet i modvind efter brudt karantæne i kølvandet på kampen mod Rapid Wien i Europa League. Foto: JAKUB SUKUP Vis mere Molde-spillerne er kommet i modvind efter brudt karantæne i kølvandet på kampen mod Rapid Wien i Europa League. Foto: JAKUB SUKUP

»Vi har dummet os. Vi havde én dag tilbage af karantænen. Det beklager vi så meget. Det er meget dumt, at det er sket, og der er givet klar besked til spillertruppen, at vi ikke synes, det er okay,« siger Moldes direktør, Ole Erik Stavrum, til avisen.

Spillerne skulle angiveligt selv have gjort opmærksom på, at coronaboblen blev brudt, og derefter har Molde taget kontakt til kommunen og politiet.

Molde-spilleren Erling Knudtzon, der er leder for spillerudvalget, beklager også situationen.

»Ud på aften for arrangementet var der andre, der fik adgang til lokalet. Det skulle aldrig være sket. Det er noget, hele spillergruppen angrer, og da det gik op for os, hvad der var sket, valgte vi selv at adressere det,« siger Knudtzon.

Spillerne holdt arrangementet i kølvandet på en 5-0-sejr over Sarpsborg 19. december.



Men da kampen mod Rapid Wien blev spillet 10. december, var der endnu ikke gået de obligatoriske ti dage i karantæne.