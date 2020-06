Liverpools manager opfordrer tilhængerne til at holde sig hjemme, selv om klubben har vundet mesterskabet.

Hold guldfesten privat, og lad være med at mødes offentligt.

Sådan lyder opfordringen fra Liverpool-manager Jürgen Klopp til klubbens fans, efter at Liverpool i torsdags sikrede sig sit første mesterskab i 30 år.

Kort efter, at titlen var i hus, brød jublen løs i Liverpools gader, hvor tusindvis af fans trodsede restriktionerne i forbindelse med coronapandemien.

Jürgen Klopp er utilfreds med, at fans har forsamlet sig i store grupper under mesterskabsfejringen.

Selv om glæden er forståelig, skal den slags scener undgås i den kommende tid, fastslår Klopp i et åbent brev i avisen Liverpool Echo.

- Jeg er et menneske, og jeg deler jeres lidenskab, men lige nu er det vigtigste, at vi ikke har disse offentlige forsamlinger.

- Det skylder vi de skrøbeligste i samfundet og sundhedsarbejderne, som har givet os så meget, og som vi har klappet af, og politiet og lokale myndigheder, der hjælper os som klub.

- Fest bare, men fest på en sikker måde og i private rammer, så vi ikke risikerer at sprede denne grusomme sygdom i vort samfund, skriver Klopp.

Liverpool-fans forsamlede sig på byens Pier Head for at fejre mesterskabet.

Liverpool mangler fortsat at spille syv kampe i Premier League, og der er lagt op til nogle festlige uger for klubben, der har hungret efter guldet i tre årtier.

- Når tiden er inde, skal vi fejre. Vi skal nyde øjeblikket og male byen rød. Men lige nu, bliv hjemme så meget som muligt. Dette er ikke tiden til at samles i store mængder i byen eller være i nærheden af fodboldstadion, siger Klopp.

Klopps arbejdsgiver, Liverpool FC, har kaldt festlighederne i bymidten for "uacceptable".

