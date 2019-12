Liverpool kan rykke yderligere fra i toppen, men det kræver, at holdet kan lukke ned for Jamie Vardy.

Liverpool er suverænt tophold i Premier League og gæster førsteudfordreren fra Leicester torsdag med en dugfrisk titel i bagagen fra klub-VM.

Men hos Leicester har man ligaens farligste angriber i Jamie Vardy, og han skal stoppes, hvis Liverpool vil have de tre point, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp.

- Vi skal prøve at stoppe Vardy. Han er en fantastisk angriber, en exceptionel angriber. Han er blandt de tre bedste, der har været, mens jeg har været i England, siger Klopp ifølge Reuters.

Vardy har banket 17 mål ind i Premier League i 18 kampe i sæsonen, hvilket gør ham til suveræn ligatopscorer. Og 14 af målene er kommet i de 12 seneste kampe.

- Han er svær at forsvare sig imod. Han er altid på skulderen af dig og lige på offsidegrænsen. Han er virkelig farlig.

- Det eneste, man kan gøre, er at forhindre afleveringerne til ham, og det er det, vi vil forsøge, siger Klopp.

Der er ti point mellem topholdet Liverpool og Leicester på andenpladsen, og Kasper Schmeichel og co. har endda spillet en kamp mere end Klopps titelfavoritter.

Mens Liverpool var udenlands for at hjemtage titlen ved klub-VM, tabte Leicester senest 1-3 til Manchester City, som er et enkelt point efter Leicester.

Manchester City spiller først fredag, når holdet gæster Wolverhampton, som indtager sjettepladsen i Premier League.

