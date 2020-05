Liverpool-spillerne må leve med at få motivation fra hinanden og ikke publikum, siger manager Jürgen Klopp.

Hvis Premier League genoptages i denne sæson, skal Liverpool tage de sidste skridt mod guldmedaljerne uden deres fans på Anfields tribuner.

Men det skal holdet nok klare, siger manager Jürgen Klopp.

- Vi må klare os uden det bedste boost og spark i røv i verden fra Anfield-publikummet.

- Sådan er det. Meget er muligt, men der kommer ikke til at være tilskuere på Anfield i et stykke tid. Det ville vi ellers elske, men det kan vi ikke få til at ske, siger tyskeren på Liverpools hjemmeside.

Han så i weekenden fodbold fra sit hjemland og lagde mærke til, at spillerne trods tomme tribuner stadig gav sig fuldt ud.

- Alle de fysiske statistikker fra kampene i Tyskland var virkelig høje, uden at nogen råbte efter spillerne, at de skulle løbe. Spillerne gjorde det, fordi de ville gøre det for dem selv og for hinanden.

- Det er lige præcis det samme, vi skal gøre, siger Klopp.

Premier League-klubberne har fået lov til at genoptage holdtræning, dog under strenge restriktioner.

- Ud fra et fysisk standpunkt er drengene i god form. Nu tror jeg, vi skal vænne os til banen, fodboldstøvler og bolde igen, siger tyskeren.

Liverpool indtager en suveræn førsteplads i Premier League med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen. Det kræver blot to sejre for Liverpool at sikre klubbens første mesterskab i 30 år.

Men Klopp frygter ikke, at det store forspring bliver en sovepude for spillerne.

- Konkurrencen vil skabe intensitet. Så det handler ikke om "Liverpool skal bare vinde to kampe". Der er ikke noget "bare". Det er to kampe, og vi skal vinde dem, siger han.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår Premier League genstartes, men der sigtes efter en dato i juni.

/ritzau/