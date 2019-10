Jürgen Klopp var både glad - og utilfreds.

»Hvis ikke de finder en passende dato til os - og det er ikke kl. 3 juleaften - spiller vi ikke,« sagde han.

Liverpool-træneren var klar i mælet efter onsdagens hæsblæsende sejr i Carabao Cuppens ottendedelsfinale mod Arsenal.

Det blev 5-5 efter ordinær tid, hvorefter Liverpool vandt i straffesparkskonkurrence over Arsenal. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

Nu står Liverpool derfor foran en presset program i de kommende måneder, hvor holdet stadig er med i alle turneringer:

Premier League

FA Cup

Champions League

Carabao Cup

VM for klubhold.

Sidstnævnte turnering har allerede betydet, at Premier League-opgøret mod West Ham i 18. spillerunde lige før jul allerede er rykket frem. Liverpool har derfor to kampe om ugen fra sidst i november og året ud.

Jürgen Klopp har derfor ingen anelse om, hvor der kan findes plads til også en Carabao Cup-kvartfinale, der efter planen også skal ligge midt i julemåneden.

»Hvis de har et kampprogram, hvor et af holdene ikke kan være med i alle kampe, skal man nok tænke over det kampprogram,« siger Liverpool-manageren:

Curtis Jones får et kram af Jürgen Klopp efter at have scoret på det afgørende straffespark. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Curtis Jones får et kram af Jürgen Klopp efter at have scoret på det afgørende straffespark. Foto: PAUL ELLIS

»Forhåbentlig begynder det nu. Problemet er åbenlyst.«

Jürgen Klopp stillede mod Arsenal op mod et særdeles reservespækket hold, blandt andet var en 16-årig Harvey Elliott på banen, men de klarede skærene på trods af meget modgang undervejs,

»Vi vil ikke være et offer for det her. Vi spillede i aften, vi ville gerne vinde, og det gjorde vi. Hvis ikke de finder en passende dato til os, kan vi ikke spille i næste runde, og så vil vores modstander gå videre - eller Arsenal kan spille mod dem,« siger Jürgen Klopp.

Lodtrækningen til kvartfinalerne i Carabao Cup finder sted i dag, torsdag.