Aston Villas mange reserve kæmpede bravt og faldt med ære i FA Cup-kampen mod Liverpool.

Et coronaudbrud i fodboldklubben Aston Villa betød, at holdet fredag aften stillede med et hold bestående af ungdomsspillere i den svære FA Cup-kamp mod Liverpool.

Gennemsnitsalderen på holdet var 18 år og 294 dage.

Alligevel ydede holdet fra Birmingham i perioder god modstand, i kampen som Liverpool vandt med 4-1, og det har Liverpool-manager Jürgen Klopp respekt for.

- De unge knægte gjorde det virkelig godt, siger han efter kampen ifølge AFP.

- Vi havde problemer med at aflevere og bevæge os rigtigt. Vi befandt os ofte på den forkerte side af bolden, og vi erobrede for få bolde, lyder det fra Klopp.

Liverpool kom planmæssigt foran på et mål af Sadio Mané efter fire minutter, men kort før pausen svarede Aston Villa-debutanten Louie Barry igen med sit første mål for klubben på seniorniveau.

Efter en time kom Liverpool tilbage på vindersporet, da Georginio Wijnaldum sparkede Liverpool på 2-1. Mål af Mané og Mohamed Salah lukkede derefter kampen.

- Vi havde chancer og skud, der sad lige på målmanden. Vi var rustne, men det blev bedre i anden halvleg. Mange af vores spillere er ikke inde i en rytme, forklarer Jürgen Klopp.

14 personer fra Aston Villa - ni spillere og fem fra staben - er blevet testet positive for coronavirus i Aston Villa siden nytår. Af samme årsag blev klubbens træningsanlæg torsdag lukket.

