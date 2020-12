Der var ikke spillet mange minutter af Champions League-kampen mellem FC Midtjylland og Liverpool, før englændernes manager allerede var rasende.

Efter en tackling fra Frank Onyeka lød det højlydt:

»Hvorfor spiller I sådan. Det er præcis som i den første kamp,« råbte Jürgen Klopp direkte mod Brian Priske. Den danske træner lagde dog ikke mærke til det, forklarer han:

»Det så jeg faktisk ikke engang. Jeg så ham kort før kampen og var inde og hilse på ham på banen. Jeg bruger mit krudt på dem, som sidder ved siden af mig, og det er der, fokus ligger og lå. Vi vidste godt, at det i dag handlede om at levere og vise dem, at vi havde den sult, der skulle til, og så må man sgu godt spille lidt hårdt. Det sker der ikke noget ved, det er trods alt fodboldspillere, vi har med at gøre. Også på den anden side, de må gerne slå sig lidt,« siger Brian Priske, der efter kampen ikke diskuterede med tyskeren, om det danske hold gik for hårdt til vaflerne.

»Vi sagde bare tak for kampen,« lyder det fra FCM-træneren, der lige havde set et dansk mandskab, som var tættest på sejren mod de engelske Premier League-mestre, der ikke stillede i stærkeste opstilling, fordi de allerede var videre i turneringen. .

»Vi er ærgerrige mennesker, der sidder heroppe og i omklædningsrummet. Jeg tror, at vi alle godt vidste, at vi i dag havde en rigtig god mulighed for at slå et af verdens bedste hold, men jeg må bare give ros til de her spillere og den anden halvleg, de spiller, hvor de slipper håndbremsen og klør på og dominerer Liverpool. Det er høj klasse i forhold til den start, vi giver os selv,« siger Priske og tilføjer om situationen i første minut, hvor Mohamed Salah scorede efter en fejl fra Alexander Scholz.

»Det er klart, at med den start, vi giver os selv, der blive man lidt påpasselig, og der kommer selvfølgelig også noget frygt og stress ind i hovedet på de her drenge, og så begynder man at trække håndbremsen i stedet for at lægge den ned og give den gas. Men vi får at se i anden halvleg, at vi er bedst, når vi tør stemple ind, når vi tør bruge vores power og fysik de rigtige steder,« pointerer Brian Priske, der er stolt af sit holds præstationer i indeværende år.

»Jeg kan kun fra mit synspunkt rose de her drenge for et fantastisk 2020. Det været høj klasse på alle parametre, og de har håndteret forskellige aspekter af spillet og også livet generelt i forhold til corona og alle de ting på et fantastisk niveau, som jeg er voldsomt stolt over at stå i spidsen for. Det har ikke været let for de her drenge at håndtere alle de her ting og samtidig have et så komprimeret program i Champions League med nogle af de absolut bedste hold og spillere i verden.«

FC Midtjylland forlader Champions League med to uafgjorte kampe, og det er mere end godkendt fra træneren.

»To point i denne gruppe, synes jeg faktisk, er rigtig, rigtig flot i forhold til den kvalitet, vi er oppe imod,« slutter Brian Priske.