Liverpool kunne have været foran med flere mål før pausen, men endte med at forsvare det ene point.

Jürgen Klopp så onsdag aften sit Liverpool-hold være i store problemer i anden halvleg af Champions League-kampen mod FC Midtjylland.

Det danske mesterhold kæmpede sig tilbage efter et tidligt mål og fik 1-1, mens Liverpool-spillerne virkede energiforladte og idéløse.

Den tyske Liverpool-manager er ikke tilfreds med sit holds indsats i Herning efter pausen.

- Jeg kunne virkelig godt lide den fodbold, vi spillede i første halvleg. Vi havde nogle store optræk til chancer, hvor vi kunne have gjort det bedre.

- I anden halvleg gik det ikke. Vi spillede ikke fodbold længere, og Midtjylland spillede mere fysisk.

- De fik et straffespark, og det blev 1-1. Der overgik vores momentum fuldstændig til Midtjylland, siger Klopp på pressemødet efter kampen.

Liverpool havde ikke det store at spille for i onsdagens opgør, da holdet allerede var kvalificeret til ottendedelsfinalerne som etter i gruppen.

Derfor valgte Jürgen Klopp at sætte unge og forholdsvis uprøvede talenter som Caoimhin Kelleher, Rhys Williams og Leighton Clarkson på banen fra start side om side med mere rutinerede kræfter som Fabinho, Trent Alexander-Arnold og Mohamed Salah.

Et tidligt mål af Salah bragte Liverpool i front, mens Alexander Scholz udlignede et straffespark - en af FC Midtjyllands mange chancer efter pausen.

- Hvis du havde fortalt mig, at vi kunne spille uafgjort i Champions League med den yngste startopstilling nogensinde, er jeg ikke sikker på, at jeg ville have troet dig. Men opstillingen var et resultat af de tanker, vi gjorde os om vores situation, siger Klopp.

Liverpool vandt Champions League i sæsonen 2018/19. I den forgangne sæson røg holdet ud til Atlético Madrid i ottendedelsfinalen.

Foruden Liverpool gik Atalanta videre fra gruppen efter en sejr på 1-0 over Ajax onsdag aften.

/ritzau/