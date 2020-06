Liverpool har tre-fire unge spillere på sine ungdomshold, der kan tage store skridt, mener Jürgen Klopp.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, forventer ikke at købe stort ind i sommerens transfervindue. I stedet vil han satse på klubbens unge spillere.

Den tyske manager tilføjer, at coronakrisen højst sandsynligt kommer til at afskrække de store klubber fra at bruge mange penge ved det kommende transfervindue.

- Covid-19 har haft en effekt på både sælgende og købende klubber, det er helt normalt, og det bliver nok ikke den mest travle sommer, siger han.

- Vi kan ikke bare bruge millioner, fordi vi gerne vil. Problemet er også, at hvordan forstærker du et i forvejen stærkt hold gennem transfermarkedet? siger Jürgen Klopp.

Den tyske manager førte i sidste uge Liverpool til klubbens første engelske mesterskab i 30 år.

Da Manchester City torsdag tabte til Chelsea, kunne City ikke længere nå at hente Liverpool, der fører med 23 point ned til City på andenpladsen med syv kampe tilbage.

Jürgen Klopp vil i stedet for på transfermarkedet finde forstærkninger i klubbens ungdomshold.

- Vi har tre eller fire spillere, der kan tage rigtig store skridt, siger Klopp uden at specificere, hvilke spillere det drejer sig om.

/ritzau/Reuters