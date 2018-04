En alvorlig skade til en af holdets profiler lagde dæmper på stemningen efter stor Liverpool-sejr over Roma.

Liverpool. Liverpool tog et stort skridt mod finalen i Champions League, da holdet tirsdag aften vandt 5-2 over Roma i den første af to semifinaler.

Men i omklædningsrummet var der alligevel lagt en dæmper på stemningen, da en af holdets profiler Alex Oxlade-Chamberlain måtte bæres fra banen med det, der lignede en alvorlig knæskade.

- Det største slag mod stemningen i omklædningsrummet er Ox's skade, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp efter kampen.

Den engelske landsholdsspiller blev båret fra banen efter 18 minutter med store smerter i knæet efter en duel med Romas Alexander Kolarov.

Liverpool sprudlede i kampen og ikke mindst holdets egyptiske stjernefrø Mohamed Salah viste igen sin storform med to mål og to assister.

Ved stillingen 5-0 begik forsvaret en fejl, hvilket banede vejen for Edin Dzekos reducering til 1-5.

Få minutter senere fik romerne tilkendt et straffespark, da et skud fra distancen endte på James Milners arm i feltet.

Men selv om de to sene reduceringer har givet Roma håb i returopgøret, så er det stadig Oxlade-Chamberlains skade, der ødelægger Klopps humør.

- Det ser desværre sådan ud, svarer manageren på spørgsmålet om, hvorvidt britens sæson er forbi.

- Det er årsagen til, at jeg ikke er oppe at flyve. Vi har mistet en fantastisk spiller i aften, siger han.

Oxlade-Chamberlain har fået gang i karrieren igen, efter at han sidste sommer forlod Arsenal til fordel for Liverpool.

Den engelske landsholdsspiller scorede senest et drømmemål i kvartfinalen af Champions League mod Manchester City.

Det var ventet, at han ville blive en del af den engelske landsholdstrup, der drager til VM i Rusland til sommer.

/ritzau/AFP