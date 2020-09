Jürgen Klopp har et temperament, der siger spar to. Søndag var det både spillere og stab fra eget hold, der fik det at føle.

»Er I vanvittige? Vi gør aldrig det dér, okay?« udbrød Liverpool-manageren midt under kampen mod Chelsea.

Kort forinden havde Andreas Christensen fået rødt kort for at nedlægge Sadio Mané, der havde frit løb mod mål. Danske 'AC' fik først et gult kort, men det blev vekslet til et rødt kort lige efter, da dommeren havde set episoden igennem igen via VAR.

Det røde kort fik flere fra Liverpools bænk til at klappe og juble. Og det var dét, som Klopp var utilfreds med.

Andreas Christensen (th.) forlader banen efter sit røde kort. Foto: MATT DUNHAM Vis mere Andreas Christensen (th.) forlader banen efter sit røde kort. Foto: MATT DUNHAM

Han ønskede ikke at fejre noget som helst, før kampen var afsluttet:

»Det var egentlig ikke rettet mod spillerne, men én fra staben. Jeg har allerede taget en snak med ham om det, og han forstår, hvorfor jeg ikke var tilfreds,« sagde Jürgen Klopp efter kampen ifølge Daily Mail.

Tyskeren var ellers ganske tilfreds med kampen, som Liverpool vandt med 2-0. Mané, som 'AC' nedlagde, scorede begge mål i anden halvleg.

Liverpool er nummer fire efter to kampe, dog med maksimalt udbytte og seks point. Næste weekend kommer Arsenal forbi Anfield.

Chelsea er øjeblikkeligt nummer 10 med tre point, mens Andreas Christensen nu må sidde over med karantæne, efter sit første røde kort i Chelsea-trøjen.

Chelsea møder West Bromwich næste gang.