Champions League-kampen mellem Liverpool og Atlético Madrid den 11. marts på Anfield blev spillet foran 52.267 tilskuere.

Og det var lig en kriminel handling, mener Liverpool-manager Jürgen Klopp angiveligt.

Af de 52.267 tilskuere på Liverpools hjemmebane var flere tusinder fra Spanien. På det tidspunkt havde landet netop registreret sit første dødsfald som følge af coronavirus.

Yderligere havde Spanien indført forbud mod forsamlinger på mere end 1000 personer.

Alligevel blev kampen i Liverpool spillet for fyldte tribuner.

Everton-træner Carlo Ancelotti har været i kontakt med Jürgen Klopp.

»Jeg var i kontakt med Klopp tidligere i dag. Han sagde, at det var en kriminel handling at spille den kamp med tanke på omstændighederne,« siger Ancelotti i et interview med den italienske sportsavis Corriere dello Sport.

Det samme mener Liverpools borgmester, Joe Anderson.

»Vi snakkede meget om det dengang og syntes, at det var ubehageligt at ønske Atlético-fansene velkommen, når de ikke en gang havde lov til at tage på deres eget stadion.«

»Det var desværre ikke min beslutning at træffe, når jeg ikke havde regeringen med mig. Jeg mener, at regeringen burde have gjort noget,« siger borgmesteren.

Samme dag blev opgøret mellem Paris Saint-Germain og Borussia Dortmund spillet i Paris, men den kamp foregik for tomme tribuner.