Jürgen Klopp er langtfra tilfreds.

I 2021 skal de afrikanske mesterskaber, African Cup of Nations afvikles i januar og februar, og det er ikke noget, der falder i Klopps smag.

»For os er det en katastrofe at miste tre spillere,« siger Jürgen Klopp ved en pressekonference om turneringen, der veksler mellem at blive afholdt om sommeren og om vinteren.

I fjor blev turneringen afviklet om sommeren, og det gjorde, at Liverpool ikke skulle undvære stjerner som Sadio Mané, Mohamed Salah og Naby Keita i årets første måneder, hvor der altid er mange vigtige kampe at spille.

Sadio Mané og Mohamed Salah fejrer en scoring mod Sheffield United på Anfield den 2. januar.

»Hvordan er det muligt, at de, der betaler spillerens løn, ikke kan bestemme, om spilleren skal deltage eller ikke, for eksempel? Selvom vi fortæller, at en spiller er skadet, må vi sende ham til Afrika, så landsholdet kan tjekke det. Vi booker bare deres fly. Det er nogle af de ting, der er forkerte. Det burde ikke være sådan,« siger Liverpool-træneren.

Samtidig fortæller Klopp, at han har stor respekt for turneringen. Men januar og februar er måneder, der leder op til ottendedelsfinalerne i Champions League, og derfor er det også perioder, hvor storklubber gør alt i verden for at deres spillere undgår skader.

»Jeg kunne ikke respektere Africa Cup of Nations mere, end jeg allerede gør. Jeg kan godt lide turneringen, den er interessant og spændende. Men det er et åbenlyst problem, at man spiller en turnering midt på sæsonen,« mener Jürgen Klopp.

African Cup of Nations afvikles hvert andet år, og i 2021 skal turneringen spilles i Cameroun mellem den 9. januar og 6. februar.