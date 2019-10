Liverpool vandt lørdag en dramatisk affære over Leicester.

Kampen blev afgjort dybt inde i overtiden, da James Milner kunne sparke et lidt tvilsomt straffespark i kassen.

Men der var lidt malurt i begæret for Jürgen Klopp og Liverpool, da deres store stjerne Mohamed Salah måtte udgå, efter en meget hård tackling fra Leicester-spilleren, Hamza Choudhury.

»Det er en tackling, jeg simpelthen ikke forstår. I mine øjne kan der kun være en farve på det kort, men jeg kan se i øjnene på dig, at jeg er den eneste, der har det på den måde. Det er bare virkelig farligt,« sagde Liverpool-træner Jürgen Klopp efter kampen.

Mohamed Salah humper fra banen.

Hamza Choudhury slap med et gult kort, og Klopp mener, at Leicester-spilleren bør passe mere på i sit spil.

»Jeg vil ikke skabe nogen problemer for ham, men han er nødt til at være mere rolig. Det er ikke første gang, at jeg har set ham gøre det,« sagde Klopp.

Du kan se den hårde tackling øverst i artiklen.

Med sejren har Liverpool nu otte ud af otte mulige sejre i denne sæson.