Liverpools tyske manager kunne mærke følelserne få frit løb, da holdet endelig fik tilskuere på stadion igen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fik gåsehud, da fans søndag vendte tilbage til Anfield for første gang siden marts.

Det fortæller tyskeren efter holdets 4-0 sejr over Wolverhampton.

Kampen var desuden Liverpools første foran klubbens fans, siden holdet i juni vandt klubbens første engelske mesterskab i 30 år.

På grund af coronarestriktioner havde kun 2000 tilskuere fået lov til at overvære søndagens opgør.

De kunne se deres hold sikre sig en komfortabel sejr, mens de undervejs fik sunget Liverpools berømte slagsang "You'll Never Walk Alone".

- Kampen, atmosfæren, det var så dejligt, at jeg fik gåsehud. De begyndte at synge "You'll Never Walk Alone". Jeg vidste ikke, at det kunne føles så godt, siger Klopp til BBC efter kampen og tilføjer:

- Vi har ventet på at vende tilbage til normalen. Normalitet er godt. Jeg tror ikke, at vi værdsatte det nok. Det var meget, meget rørende.

Liverpools sejr kom blandt andet i hus takket være en scoring i første halvleg af Mohamed Salah og mål i anden halvleg af Georginio Wijnaldum og Joel Matip.

De forsvarende mestre ligger efter kampen på en øjeblikkelig andenplads i den bedste engelske række a point med førerholdet Tottenham.

/ritzau/AFP