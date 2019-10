Jürgen Klopp var hele følelsesregistret igennem i 4-3-sejr over Salzburg i Champions League.

De regerende mestre fra Liverpool kom undervejs i store problemer, da holdet onsdag slog Salzburg med 4-3 i Champions League.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kunne på eget græs se sit hold sætte en 3-0-føring over styr, da de østrigske gæster fik udlignet til 3-3, inden Mohamed Salah scorede kampens afgørende mål.

- Det var en vigtig lærestreg. Nu lykkedes det os at vinde 4-3, vi lærte af det, og det er fint for mig.

- Jeg vidste allerede før kampen, at vi skulle forbedre os, og nu ved alle det, siger Jürgen Klopp.

Liverpool-manageren havde egentlig besluttet sig for at være sur efter kampen, men tyskeren fortæller, at det faktisk ikke er den følelse, han sidder tilbage med.

I stedet roser Klopp Salzburgs amerikanske manager, Jesse Marsch, for undervejs at ændre gæsternes taktik.

- Jeg synes, at vi gjorde det fremragende i den første halve time. Vi gjorde alt det, som modstanderen ikke brød sig om i et højt tempo og scorede tre gange. Vi kunne have scoret endnu mere.

- Så ændrede Salzburg systemet, og vi tabte bolden, og det gav os problemer, forklarer Klopp.

- Af en eller anden årsag ændrede vi vores tilgang til kampen en smule. Nogle spillede mere kontrollerende, mens nogle blev mere angrebsivrige, og andre spillede for hektisk, siger han.

Liverpool indledte for to uger siden Champions League med et nederlag ude til Napoli, hvilket betyder, at de forsvarende mestre har tre point efter de to første gruppekampe.

Om tre uger skal Liverpool på besøg hos belgiske Genk, der har et enkelt point i gruppe E. Napoli topper gruppen med fire point, mens Salzburg ligesom Liverpool har tre point.

/ritzau/Reuters