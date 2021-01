Den danske Mainz-træner skal være Mainz' næste projekttræner. Han er formet af to berømte forgængere.

Det er store sko, danske Bo Svensson skal udfylde i sit nye job som cheftræner i bundesligaklubben Mainz.

Efter at resultaterne har haltet lidt i de senere år, er klubben søgt tilbage til den gamle opskrift, som gav en lang succesperiode fra 2001 til 2014 med Jürgen Klopp og Thomas Tuchel ved roret.

Bo Svensson spillede som aktiv under begge, der siden er avanceret til trænerverdenens sværvægtsklasse. Klopp i Liverpool, Tuchel senest i Paris Saint-Germain.

- Jeg har selvfølgelig lært meget af dem begge. Det ville været fjollet af mig, hvis jeg ikke havde det, sagde Bo Svensson ifølge Kicker på et pressemøde tirsdag.

Da den daværende forsvarsspiller Bo Svensson i 2007 skiftede til Mainz, var træner Jürgen Klopp allerede en institution i klubben.

Året efter drog Klopp dog videre til Dortmund. Og efter et kort mellemspil med norske Jørn Andersen som træner kom Thomas Tuchel til og blev på posten i de næste fem år.

- Jeg har taget med mig, hvordan man leder et hold og omgås mennesker. Måden man spiller fodbold på. I alle aspekter er meget blevet hængende - også lysten til at blive træner, siger Svensson.

Mainz lægger ikke skjul på, at klubben forsøger at genskabe ånden og stabiliteten fra årene med de to prominente trænere som frontfigurer.

Klubben har også hentet sportsdirektøren fra dengang, Christian Heidel, tilbage. Det er ham, der har peget på den 41-årige dansker som den næste projekttræner i klubben.

- Han har spillet under to trænere, der hører til creme de la creme i trænerverdenen. Man skal ikke forklare Mainz for Bo. Han ved nøjagtigt, hvilken vej vi ønsker at gå, siger Heidel.

For at demonstrere at der ikke er tale om endnu en kortsigtet løsning i den nedrykningstruede klub, har Heidel udstyret Bo Svensson med en kontrakt, der løber i tre et halvt år.

Den gælder også, hvis klubben skulle rykke ned i 2. Bundesliga.

- Jeg sagde kun ja, fordi der er tale om et længere projekt. Hvis det kun handlede om at overleve i den bedste række, ville jeg ikke være den rigtige.

- Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt, at vi som klub altid snakker om længere perspektiver. Det er det, der giver succes på længere sigt, siger Bo Svensson.

