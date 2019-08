Liverpool-manager Jürgen Klopp roste dommer Stephanie Frappart, som i onsdagens Super Cup gjorde det godt.

Stephanie Frappart skrev onsdag aften historie i Istanbul ved at være kvindelig dommer i så stor en europæisk herrekamp som Super Cup. På det plan var det første gang nogensinde.

Liverpool endte med at løfte Super Cup-trofæet efter en sejr i straffesparkskonkurrence over Chelsea.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var efterfølgende meget begejstret for dommerne, som også fik det at vide.

- Jeg fortalte hele dommerteamet, at hvis vi havde spillet, som de havde fløjtet, så havde vi vundet 6-0. Det er min mening, de gjorde det fænomenalt, siger Klopp ifølge AFP.

Tidligere landsholdsspillere og fodboldkommentatorer var også enige om Frapparts præstation.

- Jeg synes, at hun gjorde det fantastisk i kampen. Hun var fremragende i det, der var en vanskelig kamp, siger den tidligere Chelsea-spiller Joe Cole til engelske BT Sport.

- Hun var i særklasse, lod spillet flyde og fik dømt korrekt i de fleste af de store beslutninger. Hun håndterede det fantastisk godt, siger den tidligere engelske landsholdsspiller.

Også den tidligere Tottenham- og Chelsea-midtbanespiller Glenn Hoddle forholder sig til Frappart i samme medie, og han hæfter sig ved tempoet.

- Det er også endt med forlænget spilletid for hende. Tempoet er højere i herrefodbold, men hun har været i stand til at følge med og gjort et fremragende stykke arbejde, siger Hoddle.

Det var italieneren Manuela Nicolosi og ireren Michelle O'Neill, der var linjevogtere i kampen.

/ritzau/